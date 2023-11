Marché de Noël Résidence d’Emilie Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Marché de Noël Résidence d’Emilie Lorris, 25 novembre 2023, Lorris. Marché de Noël Samedi 25 novembre, 09h00 Résidence d’Emilie Marché de Noël à l’Ehpad La résidence d’Emilie, nombreux exposants : bijoux, parfums, bougies naturelles, produits du terroir, artistes peintres… Entrée libre Résidence d’Emilie Route de la Forêt, Lorris Lorris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00

