[**>> lien vers le site**](https://ecritureimage.fr/doc2021/) En 2021, le Centre de résidence de l’écriture à l’image et l’Association Science & Télévision s’associent pour la deuxième année consécutive, pour proposer la 12e édition de la résidence d’écriture documentaire Saint-Quirin. Cette résidence rassemble des projets de documentaires de création, dont certains à caractère scientifique. **Cette résidence a pour vocation d’accompagner des auteurs de tous horizons vers l’écriture documentaire pour le cinéma et la télévision.** Des places seront notamment réservées aux vidéastes et aux créateurs du web, désireux d’écrire pour ces médias. [Découvrir les lauréat.es documentaire 2020](http://ecritureimage.fr/documentaire/) ### **Calendrier de dépôt** date limite de dépôt 22 mars 2021 à minuit comité de sélection mi avril 2021 diffusion des résultats à partir du 23 avril 2021. Les auteur.es non retenu.es seront informé.es par mail uniquement. ### **Période de résidence à Saint-Quirin** SESSION 1 : du 17 au 22 mai 2021 (en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) intersession : fin juillet _ suivi individualisé SESSION 2 : du 13 au 24 septembre 2021 (en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) ### **Public concerné** Cette résidence s’adresse aux auteurs de films pour le cinéma et la télévision, ainsi qu’aux vidéastes et créateurs de contenus audiovisuels sur internet francophones, ayant un projet documentaire en cours d’écriture ou de réécriture. Les courts métrages documentaires ne soit pas acceptés à cette résidence. Les auteur.es de films et les vidéastes du web doivent justifier d’une expérience significative liées à leur activité artistique. ### **Critères de sélection** • singularité du sujet • adéquation du dispositif de réalisation avec le sujet • force et pertinence du choix des personnages • motivation à travailler de manière collective et collaborative ### **Sélection** 6 PROJETS, dont 3 documentaires de création et 3 de création à vocation scientifique, seront sélectionnés par le comité de lecture. ### **Équipe encadrante** Les tuteurs : Laurent Dené, producteur Sancho&Co Vincent Gaullier, auteur, réalisateur et producteur Look at Sciences Les expert.es invité.es : Étienne Jaxel-Truer, auteur et producteur Promenons-nous dans les bois / EJT-labo Karen Michael, ARTE France, (sous réserve de confirmation) Coraline Roch, France Télévisions Mathias Théry, auteur, réalisateur (sous réserve de confirmation) [**>> RÈGLEMENT & MODALITÉS**](http://www.ecritureimage.fr/telecharger/2021_DOC_StQuirin.pdf) [**>> POUR VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER VOTRE PROJET**](http://ecritureimage.fr/inscription-doc2021/)

Saint-Quirin Moselle



