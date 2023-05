RÉSIDENCE D’ÉCRITURE – ÉCRIRE LA SCÈNE Résidence d’écriture de la ville de Montauban, 29 mai 2023, Montauban.

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE – ÉCRIRE LA SCÈNE Mardi 30 mai, 00h00 Résidence d’écriture de la ville de Montauban Dossier à établir

Cette résidence de création et de médiation a pour objectifs de soutenir la création littéraire, d’inviter un auteur ou une autrice à porter un regard singulier sur un territoire et ses habitants ainsi que sur les structures culturelles qui le composent, mais aussi de permettre à un public varié de rencontrer un artiste, de découvrir une pratique littéraire et artistique ainsi qu’une démarche de création.

Autour du thème Écrire la scène, l’auteur ou l’autrice accueilli·e proposera un projet de création individuelle et collective en s’immergeant dans l’environnement de son lieu de résidence et en particulier dans l’univers du Pôle des enseignements artistiques et, plus spécifiquement, son département Danse.

Quand ? Limite de dépôt des candidatures : 30 mai 2023

Où ? Montauban

Pour qui ? Résidence ouverte à tout auteur ou autrice de langue française

Quel tarif ? Une bourse de résidence de 5000 € brut sera versée à l’auteur·trice, ainsi qu’un logement à Montauban.

Conditions de participation : Dossier de candidature à établir.

Plus d’informations sur le site de Confluences.

Résidence d’écriture de la ville de Montauban Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « agnesgros@confluences.org »}, {« type »: « email », « value »: « lbouchama@ville-montauban.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sperret@ville-montauban.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 63 57 62 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.confluences.org/residence/ »}] [{« link »: « https://www.confluences.org/residence/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T00:00:00+02:00 – 2023-05-30T23:59:00+02:00

2023-05-30T00:00:00+02:00 – 2023-05-30T23:59:00+02:00

résidence écriture