[**>> lien vers le site**](https://ecritureimage.fr/appel-a-projet-court-metrage-2022/) ### **COURT MÉTRAGE 2022** En 2022, le Centre de résidence de l’écriture à l’image propose la 13e édition de la résidence d’écriture de court métrage ouverte aux projets de fiction et d’animation. ### **APPEL À PROJETS 2022** **Calendrier de dépôt** – date limite de dépôt vendredi 22 avril à minuit – comité de sélection début juin 2022 – diffusion des résultats à partir du 14 juin. Les auteur.es non retenu.es seront informé.es par mail uniquement. **Période de résidence à Saint-Quirin** – SESSION 1 : du 4 au 9 juillet 2022 – intersession : suivi individualisé à distance – SESSION 2 : du 17 au 28 octobre 2022 **Public concerné** Cette résidence s’adresse aux auteurs de films pour le cinéma et la télévision, ainsi qu’aux vidéastes et créateurs de contenus audiovisuels sur internet francophones, ayant un projet de court métrage en cours d’écriture ou de réécriture. Les auteur.es de films et les vidéastes du web doivent justifier d’une expérience significative liées à leur activité artistique. **Critères de sélection** – court métrage d’une durée maximum de 20 min – singularité de l’univers proposé – pertinence des personnages – motivation à travailler de manière collaborative **Sélection** 6 PROJETS seront sélectionnés par le comité de lecture dont 3 courts métrages en prise de vue réelle et 3 courts métrages en animation. Plusieurs places sont réservées à des projets portés par des vidéastes du web. **Equipe encadrante** Tuteur prise de vue réelle : Philippe Avril, producteur Les Films de l’Étranger Tuteur animation : Étienne Jaxel-Truer, auteur et producteur Promenons-nous dans les bois Les expert.es invité.es : Gabriel Harel, auteur et réalisateur Thomas Soulignac, auteur et réalisateur Brigitte Pardo, Canal+ (sous réserve de confirmation)

Cette résidence a pour vocation d’accompagner des auteurs de tous horizons vers l’écriture de court métrage pour le cinéma et la télévision. (Dépôt avant le 22 Avril 2022)

