Résidence de Smoluk Neuf-Brisach, 23 octobre 2021, Neuf-Brisach.

Résidence de Smoluk 2021-10-23 – 2021-10-27

Neuf-Brisach Haut-Rhin Neuf-Brisach

EUR Dans la continuité des opérations du Musée MAUSA en faveur du recyclage, après l’artiste ADOR et la collecte de Lego, toujours en cours, c’est au tour de l’artiste-accessoiriste française de l’Art du Shoefiti, SMOLUK, d’allier expérience artistique et préoccupations écologiques. Elle réalisera ainsi en live durant sa résidence, ses légendaires et uniques sneakers géantes en carton de récupération.

+33 3 89 72 56 66

