Callac Côtes d’Armor Callac Participez à la balade-Spectacle au cœur du marché par les “Cascadrices” à 11h, conférence sur le street art et le graffiti au cinéma La Belle Équipe à 18h. et enfin séance de projection documentaire à la Belle Équipe, à 20h30. contact@lafourmi-e.art +33 6 03 42 05 17 Participez à la balade-Spectacle au cœur du marché par les “Cascadrices” à 11h, conférence sur le street art et le graffiti au cinéma La Belle Équipe à 18h. et enfin séance de projection documentaire à la Belle Équipe, à 20h30. Place du marché, cinéma 9 Place du 9 Avril 1944 Callac

