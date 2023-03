[Rendez-vous d’Exception] Visites privées de la Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Au travers d'un rendez-vous d'exception visitez la Résidence de l'Ambassadeur d'Espagne La Résidence de l'Ambassadeur d'Espagne se situe dans le 8ème arrondissement de Paris, au sein de l'hôtel Berthier de Wagram, qui a été bâti en 1869 par l'architecte Delestrade.

En 1920, l’hôtel est vendu au royaume d’Espagne pour y installer son ambassade. L’architecte Walter-André Destailleur y effectue des travaux de restauration et de modernisation. A l’intérieur, les riches décors sont complétés de quatre tapisseries d’après des cartons de Goya, de portraits du roi Charles II et de son épouse, la reine Marie-Anne de Neubourg, par Goya, et du roi Philippe II par Pantoja de la Cruz.

Aujourd’hui, l’hôtel Berthier de Wagram abrite la résidence de l’Ambassadeur d’Espagne.

Dans le cadre de la mise à l'honneur de l'Espagne lors des JEMA 2023, Son Excellence l'Ambassadeur Victorio Redondo Baldrich nous permet d'accéder à sa résidence diplomatique pour deux visites guidées, privées et exceptionnelles, réservées à une liste d'invités gérée par l'INMA. Dates des Rendez-vous d'Exception : Jeudi 30 mars de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30

