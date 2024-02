RÉSIDENCE DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN Montpellier, lundi 8 avril 2024.

RÉSIDENCE DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN Montpellier Hérault

Ne manquez pas la résidence de la Scène à l’écran avec Catherine Knittel, metteuse en scène du 8 au 20 avril 2024 !

Une création La Ressource Occitanie et Catherine KNITTEL.

11 jours d’immersion du lundi 8 au samedi 20 avril.

►Programme

Du lundi 8 au vendredi 12 avril de 9h à 17h Travail sur le jeu;

Du lundi 15 au vendredi 19 avril Travail sur le jeu;

Le samedi 20 avril Représentation en présence de professionnel.le.s., directeurs de castings et du public

►Catherine KNITTEL, en quelques mots:

Diplômée en arts du spectacle et en cinéma, ma passion pour l’art de la mise en scène m’a amenée à développer un concept novateur qui combine à la fois le théâtre et le cinéma, j’ai constatée que de nombreux aspirants acteurs, en particulier ceux qui n’ont jamais eu l’opportunité de monter sur scène, avaient du mal à trouver des opportunités de se former et de développer leur talent. C’est ainsi que j’ai décidé d’intégrer des éléments de performance en direct dans mes productions audiovisuelles.

Au-delà des performances scéniques, je suis également passionnée par la création de films artistiques, je m’efforce de combiner la puissance narrative du cinéma avec l’approche immersive et innovante de la scène, cela me permet de créer des œuvres qui non seulement divertissent, mais qui incitent également à la réflexion et à la remise en question.

Les demandes d’inscription sont à adresser à la page “Contact”, rubrique “Résidence”.

►PROFIL DES STAGIAIRES

Avec peu ou sans expérience (niveau débutant);

Tous publics, tous âges;

Sur sélection précédée d’un entretien avec Catherine KNITTEL. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-20

22 Rue du Général Lafon

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

