Visite de la Résidence de France Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville Hô Chi Minh-Ville, 16 septembre 2023, Hô Chi Minh-Ville.

Visite de la Résidence de France Samedi 16 septembre, 09h00 Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville Entrée libre, sur inscription

La Résidence de France de Hô Chi Minh-Ville participe aux Journées européennes du patrimoine ! À cette occasion, elle ouvrira ses portes au grand public le samedi 16 septembre 2023. Les visiteurs auront la chance d’admirer ce magnifique exemple de l’architecture du XIXe siècle, observer les arbres centenaires de son parc et déguster quelques produits français.

Cette année, le public sera invité à suivre un parcours numérique animé grâce à des QR codes trilingues (vietnamien, anglais et français) pour découvrir l’histoire de la Résidence et quelques anecdotes. Les visiteurs devront s’inscrire au préalable et choisir un créneau de visite de 30 minutes, entre 9h et 17h.

Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville 6 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Hô Chi Minh-Ville Phường Bến Nghé https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T04:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T04:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

@Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville