Résidence de création « speed dating » Aubigny-sur-Nère, 6 juin 2022, Aubigny-sur-Nère.

Résidence de création « speed dating » Aubigny-sur-Nère

2022-06-06 – 2022-06-12

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

C’est de cette vraie anecdote lue dans le journal qu’est née l’envie de cette deuxième création. Pour l’instant, il y a Audrey, qui est née là, qui a grandi là et qui est restée là. Elle tente de vivre ici avec toutes les injonctions imposées par la ruralité et sa classe sociale. Et puis, un jour, elle va le retrouver. Lui qui a tant désiré Audrey adolescent. Audrey qui est restée et lui qui est parti. Ils se retrouvent aujourd’hui mais leur chemin ont pris deux directions différentes depuis leur adolescence…

Un beau soir de Novembre, un speed dating est organisé dans un petit village au PMU du coin, seule une femme et un homme osent y venir… que se passera-t-il ?

+33 2 48 73 85 22

CDC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

