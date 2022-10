Résidence de création du collectif ERRANCES Plouescat, 17 octobre 2022, Plouescat.

Résidence de création du collectif ERRANCES

14 Place du Dauphin L’Atelier Plouescat Finistre L’Atelier 14 Place du Dauphin

2022-10-17 – 2022-10-21

L’Atelier 14 Place du Dauphin

Plouescat

Finistre

Pour le spectacle Peuplé.e.s de et avec Sarah Baraka, Mélody Blocquel et Thomas Jankowski.

Atelier/restitution avec les classes de CM1 et CM2 vendredi 21 octobre (9h15 et 10h45)

Peuplé.e.s sonne comme une marche, un tambour, des vibrations… pour s’intéresser à comment nous nous construisons au contact de la terre et au contact des autres. Peuplé.e.s parle d’espoir, de douceur et de respiration. Avec une écriture poétique, des percussions en live et une recherche autour du papier, ce nouveau projet utilise l’image de nos appartenances à la terre pour s’intéresser à comment le monde peuple notre intérieur, nous construit, et à l’inverse comment nous l’habitons avec nos mots et nos désirs.

