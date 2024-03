Résidence de création de l’artiste ukrainienne Yevseviia Ziakina Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, lundi 19 février 2024.

Résidence de création de l’artiste ukrainienne Yevseviia Ziakina L’artiste ukrainienne Yevseviia Ziakina en résidence au CAPV en février et mars ! 19 février – 29 mars Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Du 19 février au 30 mars 2024, le Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille accueillera en résidence l’artiste ukrainnienne Yevseviia Ziakina !

Le Centre d’Arts plastiques et visuels (CAPV) et la Direction des relations et solidarités internationales de la ville de Lille initient un projet de résidence internationale. De février à mars, le CAPV accueille l’artiste ukrainienne Yevseviia Ziakina. L’objectif est de permettre à l’artiste de développer des projets qui entreront en lien avec les enjeux du développement durable dans un nouvel espace de création, de découvrir l’émulation lilloise, et plus largement française. Il s’agit également de permettre à l’artiste d’aller à la rencontre des habitants ainsi que des praticiens-artistes locaux.

Des visites et des rencontres peuvent être organisées. L’artiste installe son atelier de réflexion et de création dans la galerie du CAPV.

Réservez votre créneau de visite au 03 20 54 71 84 ou à lradigois@mairie-lille.fr

Diplômée de l’Université nationale de Kharkiv Karazin (Ukraine) spécialité « Art visuel et gestion de projets culturels », Yevseviia aime aborder divers médiums artistiques. Elle travaille principalement autour du dessin d’animation, du texte et du mouvement via du Playback théâtre* qu’elle pratique en tant que comédienne. Elle s’intéresse à la nature et à l’imaginaire en tant qu’expérience la plus intense de l’existence. « L’imaginaire c’est l’endroit où l’on ose enfin, où l’on peut exprimer et explorer en toute sécurité le contradictoire, le provocant, le douloureux. » (Yevseviia Ziakina, traduit de l’anglais).

*En playback théâtre, les membres du public sont invités à raconter un moment de vie qu’ils souhaitent partager. Puis, les comédiens, accompagnés d’un musicien, en offrent un reflet artistique sur scène.

Centre d'Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr

