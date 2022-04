Résidence de B959 : rencontre avec Mathias Courtet maison Folie moulins, 15 avril 2022, Lille.

Résidence de B959 : rencontre avec Mathias Courtet

maison Folie moulins, le vendredi 15 avril à 12:30

Pause Dej ! ? On profite du lancement de la résidence arts visuels de B959 au FLOW pour un point d’étape sur le pan du projet qui se tisse entre l’illustrateur et l’auteur. L’occasion de se retrouver, un midi à la Micro Folie (maison Folie Moulins) pour échanger, découvrir et partager. Les protagonistes : ? B959 La ligne est aussi claire que ses idées, elle file en sommet de crêtes découpant les lignes blanches de ces papiers sérigraphiés, colorés racontés. Ses lignes fourmillent. Il densifie la narration dans un temps précis : la divagation. Lignes étirées de l’errance, B959 inscrit ses propres pas, pas à pas, dans les reliefs des sentiers à débusquer. Ascension des yeux il trace son espace à lui : à bas bruit. Bruyant dessin, il nous conte des voyages au centre de nos terres intimes. (Mathias Courtet) ? Mathias Courtet Diplômé des Écoles Supérieures des Beaux-Arts de Bretagne, Mathias Courtet est Directeur Artistique, Curateur, Conférencier. Il coordonne et programme la Nuit Blanche Mayenne, depuis sa création en 2007. Après avoir assuré le commissariat du Centre d’Art Contemporain La Chapelle des Calvairienne, il est aujourd’hui Directeur Artistique du Centre d’art contemporain le Kiosque. Son travail s’attache aux usages inscrit dans le temps et dans l’Histoire de l’art. Une expertise fine vers le design d’objet et l’intelligence des mains. Il porte une attention particulière au terroir des savoir-faires qui se lit dans le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Ces différents objets l’amènent à assurer de nombreux commissariats d’exposition, à participer à nombre de jurys, pour son expertise aujourd’hui reconnue au niveau national. Il développe dans le même temps un travail d’écriture de textes sous la forme exclusive de la nouvelle, très imagée dans les références, foisonnantes écriture qu’il illustre sous forme de pont entre l’histoire de l’art et la culture pop.

Gratuit – Entrée Libre

Echange avec l’illustrateur et l’auteur

maison Folie moulins 47 Rue d’Arras, 59000 Lille Lille Lille-Moulins Nord



2022-04-15T12:30:00 2022-04-15T13:30:00