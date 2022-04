Résidence de B959 : la fresque du FLOW fait peau neuve ! FLOW, 25 avril 2022, Lille.

Résidence de B959 : la fresque du FLOW fait peau neuve !

du lundi 25 avril au vendredi 6 mai à FLOW

A l’occasion de sa résidence de deux mois au FLOW, B959 propose sa fresque pour le 2 rue de Fontenoy aux côtés de Scamp ☀ —- le projet de résidence, par B959 : “La résidence au Flow est pour moi l’opportunité d’aborder de nouveaux sujets. Elle sera composée en trois temps. Le premier sera partagé avec Mathias Courtet sur un travail d’écriture et de dessin dans l’optique d’une édition future. Le second sera l’occasion de mêler mon travail à celui de Scamp pour la réalisation de la fresque sur le fameux “mur du Flow ». Enfin le troisième et dernier temps de la résidence sera consacré à un travail personnel. La hauteur et la qualité de l’espace offert aux résident arts visuels, le dernier étage, m’a donné envie de venir me confronter à des formats de plus grandes dimensions que dans mes habitudes. Le tout finira de manière festive lors du Mix Myself and I du 1er juin avec pleins de surprises !”

gratuit, accès libre

B959 et Scamp proposent la nouvelle fresque

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

