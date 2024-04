Résidence d’artistes Saint-Christophe-sur-le-Nais, vendredi 17 mai 2024.

Résidence d’artistes Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

La Compagnie de Broc et de Plume arrive à Saint-Christophe-sur-le-Nais avec les contes de

Shakespeare pour les … re-théâtraliser !

L’ouvrage de Charles et Mary LAMB propose chaque pièce de Shakespeare sous forme contée afin d’accompagner les jeunes lecteurs et lectrices vers une première approche facilitée de l’œuvre.

Les deux comédiennes de la Compagnie, Justine CALAIS-GILOT et Sophie GILOT viendront travailler sur Comme il vous plaira , lors d’une semaine de résidence d’écriture du 13 au 14 mai.

A l’issue de cette semaine, le public pourra assister à la sortie de résidence publique et gratuite le vendredi 17 mai à 14h30. Après cette présentation, le public pourra échanger avec les comédiennes et donner ses impressions sur le travail en cours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 14:30:00

fin : 2024-05-17 16:00:00

12 Rue des Rabines

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@mairie-saintchristophesurlenais.fr

