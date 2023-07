@Rillieux, l’art à ciel ouvert ! Découvrez les œuvres street-art dans la ville Résidence d’artistes Mont-Blanc Rillieux-la-Pape Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rillieux-la-Pape @Rillieux, l’art à ciel ouvert ! Découvrez les œuvres street-art dans la ville Résidence d’artistes Mont-Blanc Rillieux-la-Pape, 16 septembre 2023, Rillieux-la-Pape. @Rillieux, l’art à ciel ouvert ! Découvrez les œuvres street-art dans la ville Samedi 16 septembre, 14h00 Résidence d’artistes Mont-Blanc Balade urbaine de 4,3 km, environ 1h30, accompagnée de commentaires sur les fresques de Street-Art dans la ville de Rillieux-la-Pape. Résidence d’artistes Mont-Blanc 1 Avenue du Mont Blanc, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Crépieux-la-Pape Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « gpv@rillieuxlapape.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 37 85 00 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Tempus Fugit | Fresque monumentale par Étien' – Ville de Rillieux-la-Pape

