@Rillieux, l’art à ciel ouvert ! Entrez dans la résidence d’artistes Samedi 16 septembre, 10h00 Résidence d’artistes Mont-Blanc Durée 1h15. Inscriptions obligatoires auprès de l’association Spacejunk Lyon, sur le site internet Street-Art Rillieux. Visite par groupe de 12 personnes maximum par session.

Venez visiter la résidence d’artistes internationaux du Street Art Rillieux.

La Résidence Mont-Blanc, lancée en décembre 2021, prend place dans une dynamique globale de rénovation urbaine entreprise par la ville et les bailleurs sociaux. Le grand Programme de Renouvellement Urbain de Rillieux-la-Pape va changer l’image globale de la ville et rééquilibrer l’offre de logements sur tout le territoire. La résidence artistique se situe au 1 et 3 avenue du Mont-Blanc à Rillieux-la-Pape, dans un bâtiment mis à disposition par le bailleur social ERILIA, jusqu’à sa disparition en 2023, selon les plans du renouvellement urbain. Durant cette période le lieu accueillera de nombreux artistes invités par l’association Spacejunk Lyon, chacun d’entre eux sera amené à s’approprier un appartement pour le customiser entièrement selon son style et envie créatrice.

La résidence permet aux artistes de sortir de leur rythme quotidien. C’est en effet un temps pleinement dédié à la création, non interféré par le rythme et les activités habituelles. Un tel contexte, aussi rare que précieux concentre la recherche plastique de manière à avancer plus vite, mieux ou autrement.

Résidence d’artistes Mont-Blanc 1 Avenue du Mont Blanc, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Crépieux-la-Pape Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@streetartrillieux.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 72 64 02 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Appartement de l’artiste Abys2Fly