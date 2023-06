Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Sablons Découverte de Moly-Sabata, résidence d’artistes et de son jardin, inauguration de son exposition d’art contemporain Caca bleu véritable Résidence d’artistes Moly-Sabata Sablons, 16 septembre 2023, Sablons. Découverte de Moly-Sabata, résidence d’artistes et de son jardin, inauguration de son exposition d’art contemporain Caca bleu véritable 16 et 17 septembre Résidence d’artistes Moly-Sabata Gratuit visiteur libre. Visite de groupe sur réservation (20 personnes max), tarif 5€. Pour assister au vernissage, possibilité de réserver une place dans la navette au départ de Lyon, le samedi 16 septembre à 17h30. Tarif : 5€ par personne (55 personnes) Caca bleu véritable Exposition d’art contemporain À l’approche du centenaire de la résidence, Moly-Sabata continue à sonder sa propre histoire. Et à force de creuser, on se retrouve dans les caves. C’est là précisément qu’en 1973, un groupe de prog rock voit le jour. Quelques jeunes des alentours se réunissent sous une voûte pour s’inventer une voix et se faire entendre, en se baptisant Caca bleu véritable. Ce collage lexical ancre indiscutablement une dynamique de protestation inventive. La nouvelle exposition à Moly-Sabata invite à considérer l’apparente anarchie des formes qui privilégie l’émotion frontale à la reconnaissance. Elle célèbre l’urgence d’exprimer. Il faut savoir regarder ce qui jonche la surface, ces qualités du plus bas. une exposition du 16 septembre au 29 octobre 2023 avec de nouvelles productions d’Anne Verdier réalisées en résidence, des prêts d’œuvres de June Crespo, Amandine Guruceaga, Robin Laurens, Robert Malaval et Bram van Velde (liste en cours), ainsi qu’un ensemble de rustiques figulines. selon un commissariat de Joël Riff ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous Résidence d’artistes Moly-Sabata 1 Rue Moly-Sabata,38550 Sablons, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 51 63 44 65 http://www.moly-sabata.com [{« type »: « phone », « value »: « 09 84 46 35 89 »}] Résidence d’artistes et lieu de patrimoine au bord du Rhône. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

