Martigues 13500 Le 09 juillet à 21h30, découvrez en sa présence son travail audiovisuel réalisé à partir des captations vidéos prises la nuit ou au soleil couchant aux abords du site et autour de l’étang. Dans le cadre du projet collaboratif Plastigo, mené en partenariat avec l’association par ce passage, infranchi, mobilisant depuis 2021 plusieurs artistes autour de l’étang de Berre, l’artiste transmédia Souad Mani est en résidence au Tétrodon en juillet. Le 09 juillet à 21h30, découvrez en sa présence son travail audiovisuel réalisé à partir des captations vidéos prises la nuit ou au soleil couchant aux abords du site et autour de l’étang. Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues

