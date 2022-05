Résidence d’artiste Mont-Dol, 13 juin 2022, Mont-Dol. Résidence d’artiste Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre Mont-Dol

Diplômé de l’école Nationale des Beaux-Arts de Paris depuis 2010, Edouard Wolton travaille à la fois la sculpture, l’installation, l’image imprimée et la peinture. Il est représenté par la galerie Les filles du Calvaire (Paris).Il est actuellement Professeur en gravure/créa aux Ateliers de Sèvres, Paris Charlotte Charbonnel écoute et capture des matériaux ou des phénomènes naturels, s’intéresse à l’exploration des différents états de la matière, et à l’observation méticuleuse de substances insaisissables… Elle trouve ainsi dans les fluides indécis, les ondes capricieuses, les nuées, fumées, ou autres formes brumeuses, un terrain d’expérimentations illimité. Elle en suit les traces, les archive ou les collectionne. +33 2 99 48 04 09 Partenariat la mairie de Mont-Dol, l’école Simon Sirodot et L’Association le Bon Accueil Edouard Wolton vit et travaille à Paris.

