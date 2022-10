Résidence d’artiste. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne En 1970, le cinéaste Mario Marret abandonne un catamaran qu’il avait construit de ses mains sur une plage de l’étang de Berre. Ce bateau était destiné à devenir une infirmerie lors de la guerre d’indépendance de Guinée-Bissau.

L’artiste se propose de retracer cette histoire parallèlement à celle de l’étang, des années 1970 à nos jours, et d’en lire des extraits le jeudi 20 octobre à 18h30 à la médiathèque.



En partenariat avec le service Art, Histoire et Archéologie, l'association par ce passage, infranchi et La Marelle. En résidence au Tétrodon ce mois-ci, Nina Almberg invite à écouter, depuis la médiathèque Louis Aragon, des extraits de son travail d'écriture autour de l'étang de Berre.

