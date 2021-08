Palaminy Camping Le Plantaurel Haute-Garonne, Palaminy Résidence d’artiste de Rebecca Konforti Camping Le Plantaurel Palaminy Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Camping Le Plantaurel et PAHLM, Pratiques Artistiques Hors Les Murs vous invitent : Thème des résidences 2021 : « Peinture sur toile…de tente ». Il s’agira pour l’artiste de s’inspirer du contexte, d’utiliser son expérience de la peinture, de détourner les codes, de sortir de l’atelier pour se confronter à une surface particulière, un volume singulier, une architecture souple, avec une attention particulière à la participation des habitants du camping. La tente une fois peinte devient une architecture festive nomade, une peinture en trois dimensions, pénétrable, un lieu d’exposition, de rencontre, en même temps qu’une œuvre exposée. 4 Résidences au camping auront lieu pendant l’été 2021. 4 tentes peintes par 4 artistes pendant une résidence d’une semaine. Renseignements : PAHLM : 06 35 28 42 17 Camping Le Plantaurel : 05 61 97 03 71 Concert de Red Moon, Cajon, contrebasse, guitare, accordéon, voix, pour la restitution de la résidence d’artiste au camping Le Plantaurel de Rebecca Konforti Vendredi 10 septembre à 19h30 Restauration sur place ! Vous pouvez venir échanger avec Rebecca Konforti du 5 au 12 septembre. Bienvenue ! Le Plantaurel 668 Rte de Mauran 31220 Palaminy

Entrée libre, participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-06T10:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-07T10:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T21:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00

