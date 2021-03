Résidence d’artiste de Laurence Cathala, 8 mai 2021-8 mai 2021, Ry.

Résidence d’artiste de Laurence Cathala 2021-05-08 – 2021-07-11

Ry Seine-Maritime

L’artiste Laurence Cathala est invitée par le FRAC Normandie Rouen à intervenir dans le village de Ry à l’occasion d’une résidence et exposition, qui se tiendra en même temps que l’exposition « Dépayser Madame Bovary ». Le travail de Laurence Cathala entremêle l’art et la littérature, dans des dessins, peintures, installations et éditions. Elle souhaite intervenir sur la façade des Halles de Ry et réaliser une édition imprimée à partir de l’œuvre et de la vie de Gustave Flaubert et d’Emma Bovary.

L’artiste Laurence Cathala est invitée par le FRAC Normandie Rouen à intervenir dans le village de Ry à l’occasion d’une résidence et exposition, qui se tiendra en même temps que l’exposition « Dépayser Madame Bovary ». Le travail de Laurence…

L’artiste Laurence Cathala est invitée par le FRAC Normandie Rouen à intervenir dans le village de Ry à l’occasion d’une résidence et exposition, qui se tiendra en même temps que l’exposition « Dépayser Madame Bovary ». Le travail de Laurence…

L’artiste Laurence Cathala est invitée par le FRAC Normandie Rouen à intervenir dans le village de Ry à l’occasion d’une résidence et exposition, qui se tiendra en même temps que l’exposition « Dépayser Madame Bovary ». Le travail de Laurence Cathala entremêle l’art et la littérature, dans des dessins, peintures, installations et éditions. Elle souhaite intervenir sur la façade des Halles de Ry et réaliser une édition imprimée à partir de l’œuvre et de la vie de Gustave Flaubert et d’Emma Bovary.