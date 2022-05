RESIDENCE D’ARTISTE 2022 : Cie LA BUGNE : CREATION D’UN PLAT PORTELOIS Le Portel, 16 mai 2022, Le Portel.

Rue du Général San Martin Le Portel

Rue du Général San Martin Le Portel Pas-de-Calais

Le Portel Le projet : la création d’un plat et d’un dessert typique portelois ! Vous voulez vous impliquer dans la démarche ? Notez déjà les dates cuisine et théâtre : les samedi 2,9,16,23 et 30 juin et 7 juillet à 14h, en collaboration avec l’espace Carnot, la résidence d’autonomie Léon Gournay, le service politique de la ville, le pôle famille… Une représentation grand public aura lieu le 9 juillet Place de l’Eglise. La SEGPA du collège Jean Moulin mènera 3 ateliers avec la compagnie et un pâtissier de la ville pour créer le nouveau dessert portelois les 2, 9 et 16 juin au matin. Le nouveau spectacle de la Bugne, le zeste culinaire est un spectacle-performance participatif où une brigade de cuisine tente de s’organiser pour servir malgré tout un repas aux spectateurs. Les nouveaux plats et desserts seront présentés à l’issue de la représentation, le 9 juillet sur la place de l’église.

mediatheque@ville-leportel.fr +33 3 91 90 14 00 https://lesjardinsdusavoir.blogspot.com/2022/04/residence-dartiste-2022-compagnie-la.html

