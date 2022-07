RÉSIDENCE D’ARTISAN : MARIE-THÉRÈSE PAQUEREAU, « TISSEUSE DE LETTRES » AU MUSÉE DES MÉTIERS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire 5 5 EUR Cette semaine, dans le cadre des « résidences d’artisans », Marie-Thérèse Paquereau, calligraphe, fait le plaisir de venir animer le Musée des Métiers avec des démonstrations de calligraphie. « Mon 1er stage de calligraphie date des années 80. Puis, j’ai fait un stage de calligraphie des lettres hébraïques. Alors j’ai rencontré une approche autre, en lien avec la respiration. Elle est aujourd’hui au cœur de ma gestuelle calligraphique. En 2016, j’ai commencé à animer des ateliers suite à des sollicitations. Aujourd’hui je propose des ateliers sous différentes formes : cycle de 10 cours, atelier sur un après midi ou week-end, ateliers découvertes. Mon objectif est qu’au-delà de l’enseignement les personnes y trouvent un espace de bienveillance ou chacun va à son rythme.

La calligraphie est un art qui évolue par ses outils, encre … ou supports utilisés ; on va créer ses outils (les plumes) en détournant des objets ; idem pour les encres. Un vaste espace de créativité. »

>Tarif : compris dans la visite du musée Tous les matins du mardi 2 au vendredi 5 août, à 10h, Marie-Thérèse proposera des ateliers découverte « Ah! La belle écriture à la plume ».

Cet atelier vous donne les bases pour faire de belles lettres avec les pleins, les déliés, la gestuelle des lettres… Et être dans le plaisir de l’écriture. Des plumes, de l’encre seront à votre disposition et vous lancer à votre tour.

>Ouvert à tous à partir de 8 ans,

> Sur réservation auprès du musée,

