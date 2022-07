RÉSIDENCE D’ARTISAN : LAËTITIA LA SELVE, « BOIS D’ORAGE » AU MUSÉE DES MÉTIERS

RÉSIDENCE D’ARTISAN : LAËTITIA LA SELVE, « BOIS D’ORAGE » AU MUSÉE DES MÉTIERS, 19 juillet 2022, . RÉSIDENCE D’ARTISAN : LAËTITIA LA SELVE, « BOIS D’ORAGE » AU MUSÉE DES MÉTIERS



2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-24 18:30:00 Dans le cadre des « résidences d’artisans », le Musée des Métiers vous invite à découvrir Laëtitia La Selve, qui a monté son auto entreprise de pyrogravure sur bois, « Bois d’orage ». Venez découvrir ses créations et échanger avec elle. L’artisane proposera des démonstrations de pyrogravure sur bois. Compris dans la visite du musée. Découvrez la pyrogravure sur bois au Musée des Métiers. Dans le cadre des « résidences d’artisans », le Musée des Métiers vous invite à découvrir Laëtitia La Selve, qui a monté son auto entreprise de pyrogravure sur bois, « Bois d’orage ». Venez découvrir ses créations et échanger avec elle. L’artisane proposera des démonstrations de pyrogravure sur bois. Compris dans la visite du musée. dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville