Isère Clôture de la résidence d’architecture résidence d’architecture Grenoble, 15 décembre 2023 15:00, Grenoble. Clôture de la résidence d’architecture Vendredi 15 décembre, 16h00 résidence d’architecture entrée libre Les architectes en résidence Luc Doin et Marie Ludmann vous invite à un jeu de piste autour de « l’Ilot trésor »!

Cet événement de clôture, ouvert à tous vous permettra de découvrir le travail prospectif réalisé pendant les 6 semaines de résidence.

Rendez-vous dès 16h, au 10 rue de la République à Grenoble !

La résidence d’architecture « Ilot république,quelle(s) perspective(s)? » est une initiative culturelle pilotée par la m’A Isère en partenariat avec la Ville de Grenoble. résidence d’architecture 10 rue de la république Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:30:00+01:00

Heure : 15:00
Catégories d'Évènement: Grenoble, Isère
Code postal 38000
Lieu résidence d'architecture
Adresse 10 rue de la république
Ville Grenoble

