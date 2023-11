Regards croisés sur la transformation du patrimoine bâti70’s résidence d’architecture Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Regards croisés sur la transformation du patrimoine bâti70’s résidence d’architecture Grenoble, 30 novembre 2023, Grenoble. Regards croisés sur la transformation du patrimoine bâti70’s Jeudi 30 novembre, 18h30 résidence d’architecture entrée libre Les architectes en résidence Luc Doin et Marie Ludmann proposent une table ronde sur la transformation du patrimoine bâti 70’s.

Pour débuter cette troisième session de résidence ils ont invité Carine Bonnot (Silo Architectes), Bénédicte Chaljub (architecte, historienne du XXe) et Lionel Catelan (photographe) à cet événement.

La résidence d’architecture « îlot République, quelle(s) perspective(s) » est pilotée par la Maison de l’Architecture de l’Isère en partenariat avec la Ville de Grenoble. résidence d’architecture 10 rue de la république Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

