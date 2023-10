Ilot République quelle(s) perspective(s)? résidence d’architecture Grenoble, 2 octobre 2023, Grenoble.

Nous invitons les architectes en résidence à imaginer le devenir, la réhabilitation ou la transformation de cet ilot à usage pluriel.

Les architectes en résidence devront, grâce à cette immersion pointer les spécificités du lieu, de son intégration dans le quartier, afin de faire préexister son évolution et ses nouvelles fonctionnalités possibles.

Composer avec les habitants et les usagers, identifier les différents acteurs sociaux et économiques, et créer des étapes événementielles permettront aux architectes de mettre en valeur le caractère spécifique de ce quartier très central, à la fois historique et dynamique.

les architectes en résidence sont installés dans l’ancienne boutique en rez-de-chaussée, au 10 rue de la République, où ils seront présents aux dates suivantes :

• Du 02/10/2023 au 06/10/2023

• Du 31/10/2023 au 10/11/2023

• Du 28/11/2023 au 02/12/2023

• Du 12/12/2023 au 15/12/2023

les jeudis soir à partir de 18h seront organisés des « apéro-îlot », un format convivial d’échange autour du travail en cours, ouvert au grand public.

Vous pouvez suivre la résidence sur le compte instagram @ilot.tresor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T10:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:30:00+01:00

Résidence résidence architecture

m’A Isère / Brumaire