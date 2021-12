Nancy Rectorat de Nancy-Metz Meurthe-et-Moselle, Nancy Résidence dans l’académie de Nancy-Metz Rectorat de Nancy-Metz Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Résidence dans l’académie de Nancy-Metz Rectorat de Nancy-Metz, 6 décembre 2021, Nancy. Résidence dans l’académie de Nancy-Metz

du lundi 6 décembre au mardi 7 décembre à Rectorat de Nancy-Metz

Au programme de ce format d’accélération dédié à l’avancement du projet de lab académique : * exercices d’état des lieux du projet, * échange avec le sponsor du lab, * réflexion autour de la V1 de l’offre de service lab, * proposition d’une programmation lab pour 2022, * travail sur un flyer de présentation du futur lab… Découvrez la communauté des labs d’académie : [http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/lab-dacademie_458440#6/51.000/2.000](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/lab-dacademie_458440#6/51.000/2.000) L’équipe du 110 bis central se rend auprès de ses collègues de l’académie pour les aider à accélérer leur projet de lab d’académie. Rectorat de Nancy-Metz 2 Rue Philippe de Gueldres, 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Rectorat de Nancy-Metz Adresse 2 Rue Philippe de Gueldres, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Rectorat de Nancy-Metz Nancy