La cité universitaire de Budos 6 septembre et 20 octobre Résidence CROUS 3€ (Gratuit Carte Jeune)

Malgré une esthétique classique, la cité universitaire de Budos s’inscrit dans la modernité des années 30 avec son ossature en acier et béton, ses parements de briques et sa composition aux accents dissymétriques. Moderne, elle l’est aussi par les équipements dont elle est dotée dès ses origines.

6 septembre & 20 octobre à 11h (45 min.). Rdv devant la Résidence CROUS Budos, 17 rue de Budos (Lianes 4 et 11 arrêt Caserne Boudet), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation.

Résidence CROUS 17 rue de Budos, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

