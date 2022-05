Résidence croisée Villaines-les-Rochers, 14 mai 2022, Villaines-les-Rochers.

Résidence croisée Villaines-les-Rochers

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-15 16:00:00

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers

Marie Lhomet, artiste plasticienne. Vannerie et papier. Osier et mûrier, un travail en commun pour célébrer le travail à la main et l’imperfection du quotidien.

espaceosiervannerie@orange.fr +33 7 88 24 47 35 https://espacculturelosiervannerie.unblog.fr/

Marie Lhomet

Villaines-les-Rochers

