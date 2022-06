Résidence croisée Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: 37190

Azay-le-Rideau

Résidence croisée Azay-le-Rideau, 10 juin 2022, Azay-le-Rideau. Résidence croisée Azay-le-Rideau

2022-06-10 14:00:00 – 2022-06-10 19:00:00

Azay-le-Rideau 37190 Marie Lhomet, artiste plasticienne. Vannerie et papier. Osier et mûrier, un travail en commun pour célébrer le travail à la main et l’imperfection du quotidien. Azay-le-Rideau

