Visite guidée de la résidence Cergy Sept Résidence Cergy Sept Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Visite guidée de la résidence Cergy Sept Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Résidence Cergy Sept Réservation des visites guidées conseillée ou rendez-vous directement sur place dans la limite des places disponibles

Conçu en 1975 par les architectes Georges Pencréac’h et Michel Gaillard, cet ensemble d’habitations présente une architecture remarquable. Elle se compose de 7 maisons groupées qui surplombent le village de Cergy en direction de l’Oise. Suivant la pente du terrain, les maisons se développent selon un principe de demi-niveaux qui, associé aux toitures terrasses, permet à chaque pièce de l’habitation d’ouvrir du côté de l’ensoleillement et du jardin.

M. Pencreac’h assure la visite guidée architecturale de sa maison, puis vous traversez le jardin commun pour accéder à la maison de Mireille Guérin, artisan licier, qui vous fait visiter son atelier.

– visite libre entre 14h30 et 18h

– visite guidée de la maison de et par Georges Pencréac’h : à 15h et à 16h30

Résidence Cergy Sept 7 rue Vauréal 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laurence.lemaire@cergy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 82 19 07 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Ville de Cergy