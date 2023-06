Médiathèque d’été hors les murs Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Souppes-sur-Loing Médiathèque d’été hors les murs Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing, 19 août 2023, Souppes-sur-Loing. Médiathèque d’été hors les murs Samedi 19 août, 14h00 Résidence Bellevue Entrée libre La médiathèque de Souppes-sur-Loing s’invitera cette été au Parc des sources et à la cité Bellevue pour des moments de lectures au soleil ou à l’ombre des arbres, des mini-jeux autours du théâtre et un escape book à résoudre ! Résidence Bellevue Rue Jean Cocteau 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00 ©Mairie de Souppes-sur-Loing Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Souppes-sur-Loing Autres Lieu Résidence Bellevue Adresse Rue Jean Cocteau 77460 Souppes-sur-Loing Ville Souppes-sur-Loing Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing

Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souppes-sur-loing/

Médiathèque d’été hors les murs Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing 2023-08-19 was last modified: by Médiathèque d’été hors les murs Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing 19 août 2023