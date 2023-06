Exit – Spectacle de danse par la Cie Art Move Concept Résidence Bellevue Souppes-sur-Loing, 5 juillet 2023, Souppes-sur-Loing.

Exit – Spectacle de danse par la Cie Art Move Concept Mercredi 5 juillet, 18h00 Résidence Bellevue À partir de 5 ans. Entrée libre.

Les spectacles de danse d’Art Move Concept s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands, avec une grande dimension théâtrale, des personnages particulièrement réalistes, sensibles et humains, proche de nous, de l’enfant et de l’adulte et surtout, dans lesquels les danseurs peuvent véritablement s’incarner.

Résidence Bellevue Rue Jean Cocteau 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

