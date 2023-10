Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont Résidence Beaumont Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont Résidence Beaumont Roubaix, 7 octobre 2023, Roubaix. Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont Samedi 7 octobre, 10h00 Résidence Beaumont Entrée libre Résidence Beaumont 120 rue de Beaumont, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France 03 20 75 16 25 Située dans la ville de Roubaix, la résidence logement-foyer Beaumont est une résidence autonomie (foyer logement) pour personnes âgées de 79 logements. Cette résidence n‘est pas médicalisée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Résidence Beaumont Adresse 120 rue de Beaumont, Roubaix Ville Roubaix

