Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont

Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont Résidence Beaumont, 21 janvier 2023, Roubaix. Portes ouvertes de la résidence autonomie Beaumont Samedi 21 janvier, 13h30 Résidence Beaumont

Entrée libre

La résidence Beaumont vous ouvre ses portes ! Conjuguant indépendance et convivialité, cette résidence-autonomie propose 79 appartements près du parc Barbieux pour les séniors à revenus modestes. Résidence Beaumont 120 rue de Beaumont, Roubaix Sud Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

03 20 75 16 25 Située dans la ville de Roubaix, la résidence logement-foyer Beaumont est une résidence autonomie (foyer logement) pour personnes âgées de 79 logements. Cette résidence n‘est pas médicalisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T13:30:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00 CCAS de Roubaix

