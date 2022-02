Résidence Aya Cissoko Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 09 avril 2022

de 19h30 à 22h00

gratuit

“S’organiser dans les quartiers populaires”. Table ronde-débat autour de la thématique de l’organisation des habitants des quartiers populaires face aux inégalités. La crise du Covid a été un véritable révélateur des inégalités profondes au sein de la société française, poussant certains acteurs des quartiers populaires à intervenir. L’absence d’une intervention publique efficiente oblige les habitants de ces quartiers à s’organiser. Existe-t-il une histoire de l’auto-organisation dans ces quartiers ? Quand et pourquoi décide-t-on de passer à l’action ? Cette solidarité est-elle transposable à grande échelle ? Avec Goundo Diawarra, conseiller principal d’éducation à Saint-Denis ; Elyes Sami, éducateur spécialisé, ancien militant du MIB (Mouvement de l’Immigration et des Banlieues) ; Fatima Ouassak, consultante en politiques publiques et cofondatrice du collectif Front de mères. Modération par Nora Hamadi, journaliste et présidente du Collectif oeil et la Zep. Rédactrice en chef de Fumigène mag. Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn Paris 75020

Contact : 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr

