Gironde La semaine bleue : À tout âge, ensemble ! Résidence Autonomie La Madeleine Bassens, 2 octobre 2023, Bassens. La semaine bleue : À tout âge, ensemble ! 2 – 6 octobre Résidence Autonomie La Madeleine Sur inscription / Entrée libre (voir descriptif) La Semaine Bleue aura lieu du 2 au 6 octobre ! Voici le programme : Lundi 2 octobre, de 9h à 11h, Résidence Autonomie La Madeleine (45 rue Lafontaine) Les gestes de premiers secours avec la Sécurité Civile. Gratuit. Sur inscription. Mardi 3 octobre, de 10h30 à 11h30, départ Résidence Autonomie La Madeleine Marche lente. Gratuit. Sur inscription. Mardi 3 octobre, de 14h à 17h, espace Michel Serres Loto. Entrée libre. Jeudi 5 octobre, de 10h à 12h, espace Michel Serres Conférence sur le sommeil par le GEAPA. Gratuit. Entrée libre. Vendredi 6 octobre, à partir de 10h Sortie Culturelle sur le thème de Bordeaux Maritime

De 10h à 12h : visite guidée Bordeaux et son fleuve

Déjeuner à Bordeaux crêperie « Nom d’une crêpe » rue Saint-Rémi (à la charge des participants)

Après-midi : balade fluviale

Sur inscription. Tarif 20 € + repas à la charge de chaque participant Renseignements et inscriptions : 05 57 80 82 11, plate-forme de services publics Résidence Autonomie La Madeleine rue Lafontaine 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 82 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T11:00:00+02:00

