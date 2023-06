Art floral Résidence Autonomie La Madeleine Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Art floral Résidence Autonomie La Madeleine Bassens, 14 juin 2023, Bassens. Art floral Mercredi 14 juin, 14h00 Résidence Autonomie La Madeleine Sur inscription, gratuit. Art floral.

Thème du printemps.

Ouverte à tous les seniors de la Ville.

Inscriptions possibles à l’accueil de la plateforme de services publics, 19 avenue Jean Jaurès. Résidence Autonomie La Madeleine rue Lafontaine 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557808211 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T15:00:00+02:00

