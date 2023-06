Atelier d’arts plastiques – Ne Rougissez Pas Résidence autonomie Bellefeuille Montereau-Fault-Yonne, 17 juillet 2023, Montereau-Fault-Yonne.

Atelier d’arts plastiques avec « Ne Rougissez pas » à la Résidence autonomie Bellefeuille

– Le 17 et le 18 juillet de 13h30 à 16h30

– le 20 juin de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour tout âge, mais avec un maximum de participant allant de 12 à 15 personnes.

Résidence autonomie Bellefeuille 2 rue Edmond Rostand 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 70 25 45

2023-07-17T13:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:30:00+02:00

2023-07-20T13:30:00+02:00 – 2023-07-20T16:30:00+02:00

©Ne Rougissez Pas