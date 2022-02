Résidence artistique: Répétitions publiques de la Compagnie sans N MEG, 19 février 2022, Genève.

MEG, le samedi 19 février à 14:00

Le MEG a commandé à la Compagnie sans N la mise en scène de quatre pièces de théâtre écrites par des dramaturges autochtones. Ces textes abordent l’urgence climatique et l’injustice environnementale qu’ils subissent. Pour préparer le spectacle, la compagnie effectue une résidence artistique au MEG, au sein de l’exposition temporaire « Injustice environnementale – Alternatives autochtones ». Les répétitions sont ouvertes au public du 15 au 20 février, de 14h à 18h. La proposition de la compagnie est une pièce de théâtre intitulée « La traversée en pirogue » qui sera jouée au MEG le 21 mai 2022, à l’occasion de la Nuit des musées. La participation à ces répétitions est incluse dans le prix d’entrée à l’exposition temporaire (12/8 CHF). Les répétitions, ainsi que les pièces seront en français pour la représentation au MEG. Ces pièces ont été réalisées et seront jouées dans le cadre du [Climate Change Theatre Action](http://www.climatechangetheatreaction.com/). **Auteur-trice-s et pièces jouées** : Madeline Sayet : _What We Give Back_ Dylan Thomas Elwood : _Mizhakwad (The Sky is clear)_ Kiki Riviera : _At What Cost_ Yvette Nolan : _Ranger_

Compris dans le prix du billet de l’exposition temporaire (8/12 CHF)

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève



