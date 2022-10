RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE RIKA DERYCKERE Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hrault

Lieu : Maison d’Emma L’artiste Rika Deryckere sera en résidence artistique à la Maison d’Emma du 20 octobre au 30 novembre 2022. Elle travaille le dessin, la gravure et la peinture figurative. Elle trouve le motif sur le vif dans la nature, le travail de danseurs contemporains, mais aussi à partir de modèles et de photographies. Vous pouvez venir découvrir l’artiste et son travail tous les dimanches de 15h à 18h à la Maison d’Emma (170 rue de la Grenouille). La restitution de son projet de résidence aura lieu le dimanche 27 novembre à 18h. + d’infos : www.vendemiaires.com Résidence artistique de Rika Deryckere

