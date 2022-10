Résidence artistique de Claire Ananos : La Microscopique Montfort-en-Chalosse, 17 octobre 2022, Montfort-en-Chalosse.

EUR 0 0 Résidence d’artiste avec Claire Ananos. Le projet de la microscopique questionne le rôle de la géographie sur la vie des individus -et vice versa- : comment une géographie influe sur les êtres humains qui l’habitent, comment elle modèle leurs mouvements dans l’espace, leur conception de la vie, leur phrasé, leur histoire. Le projet se déclinera en film documentaire et/ou poétique, en exposition et/ou journal participatifs le 20 octobre. Ce sont les interactions entre l’artiste, les habitant.e.s et le territoire qui dicteront sa forme définitive au projet.

Durant le séjour, toute personne présente dans le village (habitant ou visiteur temporaire) pourra aller à sa rencontre, découvrir son projet et y prendre part. Claire Ananos est diplômée de l’Ecole supérieure d’audiovisuel de Toulouse. Elle est réalisatrice de films de création documentaire.

