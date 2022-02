RESIDENCE ARTISTIQUE AU CHATEAU CAPION 2022 Aniane, 7 mars 2022, Aniane.

RESIDENCE ARTISTIQUE AU CHATEAU CAPION 2022 Aniane

2022-03-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-06 18:00:00 18:00:00

Aniane Hérault

Chaque année, le domaine accueille et accompagne des artistes en résidence, concluant ces rencontres par des expositions éphémères ou pérennes.

Cette année, pour animer ce moment artistique, le Château Capion s’associe avec la directrice artistique Clémence Boisanté de Art & Patrimoine (galeries Le réservoir – à Sète, La Serre – à Montpellier, et Le Réservoir – à Paris).

Au programme : participation du public, rencontre avec les artistes, ateliers, jeux, vernissage et exposition

+33 4 67 57 71 37

Aniane

