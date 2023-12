Nadalets Résidence Aquaralia, , Albi (81) Nadalets Résidence Aquaralia, , Albi (81), 16 décembre 2023 13:30, . Nadalets Samedi 16 décembre, 14h30 Résidence Aquaralia, , Albi (81) au chapeau Depuis plusieurs années, le groupe BrindAir’OC, fait chanter les chants de Noel occitans (Nadalets) au public. Des livrets sont distribués en français et occitan. Cette après midi à la Résidence Aquaralia, prolonge cette tradition séculaire. Début du concert à 14h30 pour 1H15 de chants occitans. Entrée libre, un chapeau sera à la disposition du public. source : événement Nadalets publié sur AgendaTrad Résidence Aquaralia, , Albi (81) 20, Rue Jacques Chaban-Delmas

Détails Heure : 13:30

