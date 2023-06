Ateliers intergénérationnels – résidence Abélia Résidence Abélia Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Ateliers intergénérationnels – résidence Abélia Résidence Abélia Carbon-Blanc, 7 juin 2023, Carbon-Blanc. Ateliers intergénérationnels – résidence Abélia 7 – 28 juin, les mercredis Résidence Abélia Tous les mercredis la résidence Abélia ouvre ses ateliers aux enfants afin de proposer un moment d’échange intergénérationnel.

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 4 à 15 ans (accompagnés d’un adulte). > Mercredi 7 juin à 11h : Jardinage

> Mercredi 13 juin à 11h : danse assise

> Mercredi 21 juin à 14h : atelier crêpes

> Mercredi 28 juin à 11h : danse assise Inscriptions au 05 56 33 44 44 ou l.lerbet@mieuxvivre.fr Résidence Abélia 18 rue Jean Raymond Guyon – 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:l.lerbet@mieuxvivre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T11:00:00+02:00 – 2023-06-07T12:00:00+02:00

2023-06-28T11:00:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Résidence Abélia Adresse 18 rue Jean Raymond Guyon - 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Résidence Abélia Carbon-Blanc

Résidence Abélia Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Ateliers intergénérationnels – résidence Abélia Résidence Abélia Carbon-Blanc 2023-06-07 was last modified: by Ateliers intergénérationnels – résidence Abélia Résidence Abélia Carbon-Blanc Résidence Abélia Carbon-Blanc 7 juin 2023