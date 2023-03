Abélia fait son carnaval Résidence Abélia Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Abélia fait son carnaval Résidence Abélia, 15 mars 2023, Carbon-Blanc. Abélia fait son carnaval Mercredi 15 mars, 14h00 Résidence Abélia Abelia invite les enfants pour un carnaval sur le thème des animaux de la mer.

Le mercredi 15 mars 2023 à 14h.

> Rendez-vous à la résidence Abélia, 18 rue Jean Raymond Guyon à Carbon-Blanc. Inscriptions par mail : activites33560@gmail.com Résidence Abélia 18 rue Jean Raymond Guyon – 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:activites33560@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

