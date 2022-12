Reset party Lanrodec, 28 décembre 2022, Lanrodec .

Reset party

Domaine de Kerprin Lieu-dit Kerprins Lanrodec Côtes-d’Armor Lieu-dit Kerprins Domaine de Kerprin

2022-12-28 18:30:00 – 2022-12-28 04:00:00

Lieu-dit Kerprins Domaine de Kerprin

Lanrodec

Côtes-d’Armor

Venez assister à l’événement de la fin d’année ! La Reset party c’est le compromit parfait entre Noël et le Nouvel An. N’hésite même pas et viens te régaler les tympans et partager une soirée organisée aux petits oignons. La Party se déroulera dans une salle aménagée spécialement pour l’occasion avec : scène DJ set avec Pamp, Youpi Sunday, Brez beatbox, Félix et GZ. Bar & cocktails, restauration, coin chill, animation & surprises ! Concours de bière pong en 2 vs 2 : choisis bien ton partenaire et venez tenter de gagner le gros lot ! Début de la partie 20h-21h ! Reset Party est un événement organisé par l’association ITStyle, une association lois 1901 qui est spécialisée dans les événements culturels et le Street Art en Bretagne. Donc, tous votre argent sera investi dans les différents projets de l’association (DOSIS Festival, Street Art, Projet Voyage Voyage et autres créations d’événements culturels). Réservation conseillée, nombre de places limité.

asso.istyle@gmail.com +33 6 81 88 80 65

Lieu-dit Kerprins Domaine de Kerprin Lanrodec

dernière mise à jour : 2022-12-14 par